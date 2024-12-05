أسعار النفط ترتفع مع ترقب قرار أوبك+ بشأن الإمدادات

2024-12-05 07:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع أوبك+ في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما ستفعله مجموعة المنتجين بعد ذلك بشأن تخفيضات الإمدادات بينما يراقبون أيضا التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.43 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش في حين سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 68.70 دولارا للبرميل بزيادة 16 سنتا أو 0.2 بالمئة.

وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 2% يوم الأربعاء.

قالت مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المرجح أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في أوبك+ جولتهم الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط لثلاثة أشهر على الأقل من يناير كانون الثاني عندما تجتمع عبر الإنترنت في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، إن "المشاركين في السوق يراقبون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت أوبك+ ستركز على دعم الأسعار من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج، أو تختار الدفاع عن حصتها في سوق النفط الخام العالمية من خلال تخفيف تلك التخفيضات".