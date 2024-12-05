إحصائية تنذر بموسم كارثي لمبابي مع ريال مدريد

2024-12-05 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

أهدر المهاجم الفرنسي كليان مبابي ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد خلال مباراته أمام مضيفه أتلتيك بيلباو (1-2) التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء، ضمن الجولة 16 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاع المهاجم الفرنسي ثاني ركلة جزاء على التوالي وهي الثانية له أيضا هذا الموسم من أصل خمس ركلات نفذها.

كشفت إحصائية، عن مدى معاناة كيليان مبابي مع ريال مدريد هذا الموسم.

فقد أوضحت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن مبابي تعرض للوقوع في حالات للتسلل 21 مرة خلال 13 مباراة بالدوري الإسباني للموسم الحالي (2024-2025) أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة هذا الموسم.

وأضافت الشبكة أن هذا الرقم يفوق ما وقع فيه مبابي خلال الموسم الماضي بالكامل بالدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان (20 في 29 مباراة).

جدير بالذكر أن مبابي انتقل لريال مدريد، مطلع الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في "حديقة الأمراء"، وسجل الفرنسي 8 أهداف حتى الآن في "الليغا" وتفصله 7 أهداف كاملة عن متصدر ترتيب هدافي الدوري النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة.