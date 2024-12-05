آرسنال يتخطى فرق البريمرليج برقم قياسي

2024-12-05 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

اصطاد آرسنال ضيفه مانشستر يونايتد بسلاحه المعتاد خلال المباراة المقامة بينهما بملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفريق اللندني هدفي اللقاء عن طريق جوراين تيمبر وويليام ساليبا من ركنيتين في الشوط الثاني.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن آرسنال وصل إلى هدفه الـ22 من الركنيات، منذ بداية الموسم الماضي.

ولا يتفوق على المدفعجية في هذا الجانب أي فريق آخر بالبريمرليج.

كما أشارت إلى نجاح الثنائي ديكلان رايس وبوكايو ساكا في صناعة 7 أهداف لكل منهما من الركلات الثابتة في ذات الفترة، أكثر من أي لاعب آخر.

وذكرت "أوبتا" أيضا أن آرسنال وجه 7 تسديدات على مرمى يونايتد من الركنيات، أكثر مما فعل الفريق من اللعب المفتوح (6) على مدار المباراة.

كما أن اليونايتد استقبل هدفين من ركنيتين في مباراة بالبريميرليج، للمرة الأولى منذ مواجهة ضد تشيلسي في كانون الثاني 2014.

وبات آرسنال كذلك أول فريق يسجل في مباراة واحدة من ركنيتين منذ أن فعلها تشيلسي في المباراة المذكورة.

وبهذا الانتصار يتواجد آرسنال في المركز الثالث بوصوله للنقطة 28 بجدول ترتيب البريميرليج، فيما تراجع يونايتد للمرتبة الحادية عشرة عند 19 نقطة.