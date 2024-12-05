هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية والسكان يستشعرون قوتها

2024-12-05 08:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة النقل تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية، صباح اليوم الخميس ، قرب الحدود العراقية الايرانية.

وبين تقرير صادر عن الهيئة، أن قوة الهزة بلغت ‎ 5.5 درجات وتم الشعور بها من من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها.

وتابع التقرير ، ان وقت حدوث الهزة الارضية في الساعة 7:4:51صباحا ،داخل ايران وتعبد 163 كم عن الحدود العراقية الايرانية.

وسجل في العراق 22 هزة أرضية و26 داخل إيران، بينما تم تسجيل 13 هزة داخل تركيا، في حين سُجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (1-4.4) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (2-46) كم، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.