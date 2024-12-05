ضمنها 9 صالات عمليات... وزير الصحة يفتتح توسعة مستشفى ابن البيطار ببغداد

2024-12-05 09:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازافتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، توسعة مستشفى ابن البيطار لأمراض وجراحة القلب ببغدادوذكر وزير الصحة الحسناوي لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "افتتح اليوم توسعة مستشفى ابن البيطار لأمراض وجراحة القلب والتي تضمنت 9 صالات عمليات حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.وأضاف أن" التوسعة شملت أيضا ردهات مخصصة للعناية المركزة، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في زيادة السعة السريرية وصالات العمليات المتوفرة في هذا المركز الذي يعد واحدا من المراكز المتطورة جدا، على مستوى الإقليمي.وأشار الحسناوي أن هذا الإنجاز سينعكس بشكل إيجابي على المستوى الخدمات الصحية في العراق.