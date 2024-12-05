2024-12-05 09:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، القبض على 14 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة ألقت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسحر والشعوذة واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة".

وأضافت أنها ضبطت "(6) مسدسات و (2) بنادق، بالإضافة إلى مواد مخدرة وأجهزة تعاطيها، مع حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".

وبينت قيادة عمليات بغداد أن "هذه الواجبات جاءت من خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة".



