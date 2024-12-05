2024-12-05 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

‏أعلنت وزارة النقل ،اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية، قرب الحدود العراقية الإيرانية .

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة الهزة بلغت ‎ 5.5درجة وتم الشعور بها من من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مكان حدوثها".

وتابعت، أن "وقت حدوث الهزة الأرضية في الساعة 7:4:51 صباحا، داخل ايران وتبعد 163 كم عن الحدود العراقية الايرانية".











