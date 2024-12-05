هزة أرضية بقوة 5.5 درجات قرب الحدود العراقية الإيرانية
2024-12-05 09:25:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة النقل ،اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية، قرب الحدود العراقية الإيرانية .
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة الهزة بلغت 5.5درجة وتم الشعور بها من من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مكان حدوثها".
وتابعت، أن "وقت حدوث الهزة الأرضية في الساعة 7:4:51 صباحا، داخل ايران وتبعد 163 كم عن الحدود العراقية الايرانية".