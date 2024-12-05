2024-12-05 10:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع "كبير" في استيرادات العراق لعام 2024.

وقال البنك في تقريره الاقتصادي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن استيرادات البلاد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 158.1% في الفصل الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف، أن استيرادات العراق من تركيا ارتفعت بنسبة 32% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثانية بين الدول المصدرة للفواكه والخضار إلى العراق.

وأشار التقرير إلى أن الاستيرادات الرأسمالية شهدت زيادة ضخمة بنسبة 294.7%، بينما ارتفعت الاستيرادات الاستهلاكية بنسبة 93%.

في المقابل، سجلت استيرادات المنتجات النفطية انخفاضاً بنسبة 8.1%، كما تراجعت استيرادات الحكومة الأخرى والطباعة بنسبة 93.7% و81.3% على التوالي.