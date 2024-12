2024-12-05 10:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، عن حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء شتوية والطقس غائم إلى غائم جزئيا مع فرصة لهطول زخات مطرية وتذبذب بدرجات الحرارة.

