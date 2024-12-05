اليوم.. أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق

2024-12-05 10:20:02 - المصدر: واع

بغداد –واعتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.ففي أول اللقاءات يضيف ملعب ميسان الأولمبي، مواجهة مهمة تجمع بين الميناء وضيفه القادم من إقليم كردستان فريق أربيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت نفسه يواجه نفط البصرة ضيفه القادم من العاصمة بغداد فريق الزوراء على ملعب الكوت الأولمبي، ويلتقي الطلبة مع الكرخ في تمام الساعة الخامسة و(15) دقيقة مساءً على ملعب المدينة الدولي، وتختتم مواجهات اليوم بلقاء يجمع بين النجف وضيفه فريق القاسم على ملعب الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.وتقام يوم غد الجمعة مباراتان، يلتقي في الأولى فريق الكرمة مع ضيفه نفط ميسان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في ملعب الرمادي، ويضيف ملعب كربلاء مواجهة تجمع بين أصحاب الأرض والجمهور مع الضيف القادم من العاصمة بغداد فريق الكهرباء في تمام الساعة الخامسة و (15) دقيقة مساءً.ويشهد يوم السبت المقبل إقامة مباراتين أيضا، يلتقي في الأولى نوروز مع ضيفه الحدود في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب الأول، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مواجهة مرتقبة تجمع بين بطل الدوري فريق الشرطة والمتصدر فريق زاخو في تمام الساعة الخامسة و (15) دقيقة مساءً.وتختتم منافسات الجولة العاشرة يوم الأحد بإقامة مواجهتين، يلتقي في الأولى النفط مع القوة الجوية على ملعب الكوت الأولمبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، ويضيف دهوك على ملعبه فريق ديالى في تمام الساعة الخامسة و(15) دقيقة مساءً.



