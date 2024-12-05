القبض على شبكة دولية لتجارة المخدرات بالجرم المشهود في كربلاء

2024-12-05 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مديرية شؤون مخدرات محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، القبض على شبكة دولية خاصة بتجارة المخدرات بالجرم المشهود في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" وفقا لمعلومات استخبارية وردت حول وجود شبكة دولية تقوم بمحاولة المتاجرة بالمخدرات في محافظة كربلاء المقدسة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات كربلاء المقدسة برئاسة مديرها من السيطرة على حركة رئيس الشبكة وأعضائها التي تتكون من ثلاثة متهمين أجانب الجنسية".

وأضافت، أن" عملية القبض على الشبكة جرت بكمين محكم، حيث تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (1) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة و (200) غرام من مادة السويكة، وقد تم استخدام الأساليب الحديثة والمتطورة في عملية الضبط ، دون تسجيل أي إصابات بشرية وتم اتخاذ كافة الاجراءات الأصولية وتوقيفهم بقرارات قضائية.