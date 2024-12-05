مصرع امرأة مسنة بحادث دهس وهجوم على منزل أخرى في بغداد

2024-12-05 10:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، بمصرع امرأة مسنة وتعرض منزل امرأة أخرى الى هجوم بواسطة قنبلة يدوية بحادثين منفصلين في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين أقدما على رمي رمانة يدوية على منزل مواطنة مواليد العام 1987ضمن منطقة المشتل دون تسجيل إصابات تذكر"، مبينا انه "وحسب ادعائها انهما قاما بتهديدها زاعمين أنها السبب في القبض على أخيهم بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة، وهناك قوة امنية تجري عمليات بحث وتحر عن المتهمين".

وفي حادث اخر، اكد المصدر ان "امرأة تولد 1960 لقت حتفها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة وصاحبها غير منتبه بالقرب من مطعم سيسبان في الجادرية وسط بغداد"، مبينا انه "تم القبض على الشخص المتسبب بالحادث".