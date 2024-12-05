العراق يتصدر قائمة الدول بعدد الجامعات المصنفة في التايمز

2024-12-05 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





العراق يتصدر قائمة الدول بعدد الجامعات المصنفة في تصنيف التايمز للجامعات العربية

حققت خمس وأربعون جامعة عراقية نتائج إيجابية في تصنيف (Times Higher Education Arab University Rankings 2024) لأفضل الجامعات المصنفة في المنطقة العربية.

وأظهرت النتائج تنافس 238 مؤسسة من 16 دولة على وفق المؤشرات المتوزعة في مجالات (Teaching 31%) و(Research environment 31%) و(Outputs Research quality 24%) و (International outlook 8%) و(Society 6%).

وتقدمت جامعة بغداد عشرين مرتبة بالقياس الى نسخة العام الماضي لتكون في المرتبة العشرين ثم جامعات التكنولوجية والمستنصرية والموصل والنهرين والأنبار وبابل والبصرة والمعارف وتكريت والعراقية والمستقبل والقادسية وديالى وكربلاء والجامعة الإسلامية والعين والقاسم الخضراء وذي قار ووارث الأنبياء وواسط والأسراء والفراهيدي والفرات الأوسط التقنية والمثنى وجامعة الإمام جعفر الصادق والتقنية الوسطى والتقنية الشمالية والتقنية الجنوبية وكركوك وميسان وجامعات إقليم كوردستان.

نتائج تصنيف التايمز للجامعات العربية?:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/arab-university-rankings#!/length/25/locations/IRQ/sort_by/rank/sort_order/asc

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5 كانون الأول 2024



