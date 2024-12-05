مصرع امرأة مسنة بحادث دهس ومهاجمة منزل بقنبلة يدوية في بغداد

2024-12-05 10:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الخميس، بمصرع امرأة مسنة في حين تعرض منزل امرأة اخرى الى هجوم بواسطة قنبلة يدوية في حادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة مواليد العام 1960 لقت حتفها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة وصاحبها غير منتبه بالقرب من مطعم سيسبان في الجادرية وسط بغداد، مبينا انه تم القبض على الشخص المتسبب بالحادث.

وفي حادث اخر قال المصدر ذاته، إن شخصين أقدما على رمي رمانة يدوية على منزل مواطنة مواليد العام 1987ضمن منطقة المشتل دون اصابات تذكر.

وحسب ادعائها انهما قاما بتهديدها زاعمين أنها السبب في القبض على أخيهم بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وأضاف أن قوة امنية تجري عمليات بحث وتحر عن المتهمين.