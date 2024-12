النقل تسجل حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية

2024-12-05 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ‏أعلنت وزارة النقل، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية صباح اليوم الخميس ، قرب الحدود العراقية الايرانية . وذكر تقرير للهيئة، ان “قوة الهزة بلغت ‎ 5.5 درجة وتم الشعور بها من من قبل الموطنون الساكنين بالقرب من حدوثها”. وتابع التقرير ، ان “وقت حدوث الهزة الارضية …

