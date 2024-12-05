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النقل تسجل حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية

النقل تسجل حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية
النقل تسجل حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية
2024-12-05 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر ‏أعلنت وزارة النقل، تسجيل المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية حدوث هزة أرضية صباح اليوم الخميس ، قرب الحدود العراقية الايرانية . وذكر تقرير للهيئة، ان “قوة الهزة بلغت ‎ 5.5 درجة وتم الشعور بها من من قبل الموطنون الساكنين بالقرب من حدوثها”. وتابع التقرير ، ان “وقت حدوث الهزة الارضية …

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النقل تسجل حدوث هزة ارضية قرب الحدود العراقية الايرانية

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