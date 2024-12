2024-12-05 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق بإقامة أربع مباريات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات. ففي أول اللقاءات يضيف ملعب ميسان الأولمبي، مواجهة مهمة تجمع بين الميناء وضيفه القادم من إقليم كردستان فريق أربيل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي التوقيت نفسه يواجه نفط البصرة ضيفه …

