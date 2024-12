2024-12-05 10:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر يمتلك العراق علاقات قوية مع الأطراف المتخاصمة في سوريا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية الفاعل الرئيسي في المنطقة وروسيا وإيران وتركيا إضافة إلى النظام السوري”. وكان ائتلاف إدارة الدولة، أعلن الثلاثاء، الماضي ان الاستعدادات الحكومية والأمنية “كفيلة بأن تمنع أي خطر عن العراق”. وعقد إدارة الدولة اجتماعه الدوري بحضور رئيسي مجلسي الوزراء محمد …

The post العراق يتحرك دبلوماسيا نحو سوريا.. فهل سينجح ائتلاف ادارة الدولة بحل الازمة first appeared on Observer Iraq.