محافظ البنك المركزي: دعم رئيس الوزراء سرع في التقدم بمشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين

2024-12-05 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اليوم الخميس، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سرع التقدم بمشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين"، لافتاً إلى أن "اللجنة الخاصة بهذا المشروع ضمت المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق، فضلاً عن أعضاء شركة إرنست آند يونغ كخبير مدقق واستشاري في عملية الهيكلة".

وأضاف أن "المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، شرح واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق وآلية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي".

وأوضح الخبير في مشروع الهيكلة من شركة إرنست آند يونغ، فراس كيلاني، بحسب البيان، أن "المشروع تقدم بشكل كبير جداً منذ بدئه في أيلول من عام 2024 ووصل حالياً إلى 74٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع".

فيما أكد المحافظ أن "دعم رئيس الحكومة في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي بتقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين".