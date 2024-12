تلفزيون الناصرية: محافظ ذي قار يستقبل وزير التعليم العالي خلال زيارته الرسمية للناصرية

2024-12-05 10:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد تلفزيون الناصرية بوصول وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي إلى مدينة الناصرية، حيث كان في استقباله محافظ ذي قار السيد مرتضى الإبراهيمي. من المتوقع أن تتضمن الزيارة جولة تفقدية ولقاءات رسمية لمناقشة مشاريع التعليم العالي في المحافظة، إضافة إلى حضور مراسم افتتاح مستشفى جامعة...

