مجلس محافظة ذي قار يحدد سعر الأمبير من المولدات الأهلية بـ 7 آلاف دينار لشهرين

2024-12-05 10:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مجلس محافظة ذي قار اليوم عن تحديد سعر الأمبير من المولدات الأهلية بـ 7 آلاف دينار لشهري كانون الأول والثاني، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تأثير انقطاع التيار الكهربائي المستمر. ووفقاً لبيان لمجلس تلقته شبكة اخبار الناصرية فقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء...

