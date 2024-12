2024-12-05 10:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكنت شرطة حماية آثار وتراث ذي قار من تحقيق إنجاز جديد في مجال حماية التراث العراقي، حيث عثرت على 50 قطعة أثرية نادرة أثناء دوريات مكثفة في موقع أم العقارب شمال المحافظة. وذكر بيان لوزارة الداخلية تابعته شبكة اخيار الناصرية ان القطع المكتشفة تشمل مسكوكات بأحجام مختلفة، تعود...

The post بالصور: شرطة حماية الآثار تعثر على 50 قطعة أثرية نادرة في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.