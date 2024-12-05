اليوم.. 4 مواجهات بانطلاق الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق

2024-12-05 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، اربع مواجهات ضمن انطلاق منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى يستضيف فريق الميناء نظيره فريق أربيل على ملعب ميسان عند الساعة 2:30 عصراً، فيما يلتقي بنفس التوقيت نفط البصرة مع الزوراء على ملعب الكوت.

كما يلتقي الطلبة مع فريق الكرخ على ملعب المدينة الدولي عند الساعة 5:15 مساءً، ويستضيف فريق النجف على ملعبه فريق القاسم عند الساعة 7:15 مساءً.







