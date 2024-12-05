2024-12-05 11:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، إن الجامعات تلعب دورًا كبيرا في حل مشاكل الدولة، فيما دعا إلى حُسن تسويق منتجها العلمي.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته "بغداد اليوم"، أن" الأخير زار جامعة ديالى، والتقى برئيسها ومساعديه وعمداء الكليات فيها، وأشار إلى طبيعة المتغيرات الإيجابية التي يعيشها العراق، والتحديات التي عاشها البلد في المرحلة السابقة".

وأضاف الحكيم وفق البيان، أن" للجامعات دور كبير في حل مشاكل الدولة، ومن المهم إقناع المسؤولين بأن الحل لدى الجامعة ومسارها العلمي، إلى ذلك دعونا الجامعات إلى حسن تسويق منتجها العلمي وحلولها العلمية للمسؤولين، وأهمية أن يبادر الباحث لعرض خدماته وحلوله، وذكرنا بأن وصف من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( طبيب دوار بطبه) ".

وأكد الحكيم" ضرورة ردم الفجوة بين الواقع العراقي وبين رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، وضرورة أن تكون البرامج السياسية مبنية على منهجية علمية، مؤكدا أهمية التناسق بين حاجة السوق ومخرجات الجامعات في الدراسات الأولية والعليا، موضحا ان بقاء الحال على ما هو عليه يمثل إهدارًا للطاقات والإمكانات وهدر لجهد الدولة والفرد".

وأشار إلى، ان" العراق اليوم يختلف عن عراق 2014، مشددا على وحدة الموقف ووحدة الخطاب مع إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية، ومراقبة تطورات الأوضاع في سوريا".

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية" للاهتمام بالتقنيات العلمية الحديثة، مشيرا الى أهمية الذكاء الاصطناعي في المسارات العلمية للجامعات، وإن التكنولوجيا باتت إحدى مصادر الدخل القومي للبلدان وتعوض عن الكثير من المصادر الأخرى".

وشدد الحكيم حسب البيان" على تنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية وربط اقتصاد الدولة بسلعة متقلبة الأسعار، وقلنا بأهمية تطوير القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا.