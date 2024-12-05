2024-12-05 11:09:04 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، بارتكاب جيش الكيان الصهيوني 12 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله” في لبنان، أمس الأربعاء، ليرفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل نحو أسبوع إلى 129 خرقاً وقالت الوكالة إن الخروقات الأخيرة، تركزت بقضاء صور في محافظة الجنوب، وقضاءي مرجعيون وبنت جبيل في محافظة […]

ظهرت المقالة جيش الكيان الصهيوني يرتكب 12 خرقاً جديداً للهدنة في لبنان أولاً على ايشان.



