اجتماع موسع بالبنك المركزي لمناقشة إعادة هيكلة مصرف الرافدين

2024-12-05 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ترأس معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق إجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

فيما ضمّت اللجنة الخاصة بهذا المشروع السادة المسؤولين في وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي ومستشار دولة رئيس الوزراء ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق فضلاً عن اعضاء شركة إرنست آند يونغ كخبير مدقق واستشاري في عملية الهيكلة.

وشرح المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق السيد إيمانويل ساليناس، واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق وآلية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي.

فيما أوضح السيد فراس كيلاني، الخبير في مشروع الهيكلة من شركة إرنست آند يونغ، أن المشروع تقدم بشكل كبير جداً منذ بدءه في أيلول من عام ٢٠٢٤ و وصل حالياً إلى ٧٤٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع.

فيما أكد معالي المحافظ أن دعم رئيس الحكومة العراقية في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي تقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين.