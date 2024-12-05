وزير داخلية الإقليم يعلق على أزمة الرواتب: الهدف منها هو تجويع شعب كردستان

2024-12-05 12:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد وزير الداخلية في كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، أن حكومة الإقليم تتواصل بشكل مستمر مع الجهات المعنية بالحكومة الاتحادية، ولا سيما مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل حل القضايا العالقة.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "هناك أموراً خرجت عن النطاق القانوني وتحولت إلى مسائل سياسية"، مشيراً إلى أن "الهدف منها هو تجويع شعب كردستان، وذلك في إشارة إلى ملف رواتب موظفي الإقليم".

وتابع أحمد، أن "أي جهة تقف وراء هذا القرار لا تخدم الاستقرار والسلام في العراق"، مشددا على أن "هذه المسألة تتعلق بقوت الشعب ولا تمثل فضلًا من أحد على آخر".

وطالب: "بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، لأننا في حكومة الإقليم وشعبه قد سئمنا من هذه الذرائع".

وأشار الوزير إلى أن "حكومة الإقليم قد أكملت جميع الالتزامات المترتبة عليها وقدمت كافة البيانات اللازمة"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي ذرائع تبرر هذا الوضع".

وفي شأن متصل، كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن ازمة رواتب موظفي الإقليم مستمرة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خيب آمال النواب الكرد خلال جلسة البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النواب الكرد طرحوا على السوداني خلال استضافته في جلسة البرلمان أزمة تأخر رواتب موظفي الإقليم لشهر أكتوبر"، مبيناً أن "الأخير عزا الأسباب الى عدم الالتزام ببنود قانون الموازنة ومنها ما يتعلق بعدم إرسال أموال الواردات غير النفطية من قبل الإقليم".

وأضاف أن "المتوفر الآن فقط 700 مليار دينار لكن حكومة الإقليم تطلب أكثر من 950 مليار دينار"، لافتاً الى أن "الحكومة تتمنى ان تحل أزمة الرواتب مع تعديل قانون الموازنة وإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم".