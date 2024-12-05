2024-12-05 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية والصيرفات بالعاصمة بغداد وأربيل والبصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر بيع الدولار في بغداد سجل اليوم 150,550 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي للبيع، بينما سجل سعر الشراء، 150,000 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، وسجل سعر البيع في البصرة 150,250 دينارًا والشراء بـ 150,000 دينارا عراقيا.

وأضاف، أن" أسعار بيع الدولار الأمريكي في مدينة أربيل سجلت 150,350 دينارًا عراقيًا للبيع، في حين سجلت أسعار الشراء، 150,050 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي".