الجيش الأمريكي ينقل الاحتياطي القتالي من "عين الأسد" الى قواعد سوريا

2024-12-05 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، عن قيام الجيش الأمريكي بنقل الاحتياطي القتالي من "عين الأسد" الى قواعد سوريا.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قاعدة عين الأسد غرب العراق والتي تنتشر في أجزاء واسعة منها قوات أمريكية بدأت حراك غامض منذ ساعات متأخرة من الليل واستمر لساعات يتضمن حراك غامض في نشاط طائرات شينوك التي تهبط وتحلق وتذهب باتجاه مسارات صوب قواعدها باتجاه سوريا".

وأضاف ان "كل المؤشرات تقود بانها ربما نقلت جزء من الاحتياطي القتالي في عين الأسد الى قواعدها في سوريا والتي يشهد محيطها هجمات دامية بين تنظيمات مسلحة متعددة وقوى نظامية سورية منذ ايام".

وأشار الى ان "انخراط أمريكا في الأوضاع في سوريا من خلال قصف بعض المواقع قد تؤدي الى ردة فعل على قواعدها وبالتالي نقل جزء من الاحتياطي ربما هي اداة لتحصين مواقعها تحسبا لاي طارئ".

هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، بدخول قاعدة عين الأسد لأول مرة منذ اشهر حالة الاسترخاء الأمني.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "ولأول مرة منذ اشهر اعيد فتح جميع بوابات قاعدة عين الأسد غرب الانبار والتي تنتشر في اغلب اجزاءها المهمة قوات أمريكية مع معدات عسكرية ثقيلة".

وأضاف ان "القاعدة تعيش حالة استرخاء امني وبشكل مفاجئ رغم ان توترات المنطقة لاتزال حقيقة واقعة وبدأت الحركة طبيعية للغاية داخل القاعدة المترامية مع تقليص في طيران المسيرات في الأجواء".

وأشار الى ان "لا يعرف طبيعة الأسباب التي دفعت الى حالة الاسترخاء الأمني لكنها توحي بان مستوى التهديد المباشر انخفض بنسبة عالية وان ليس هناك اي توجيهات جديدة حيال فرض المزيد من إجراءات الاستنفار".