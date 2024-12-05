نائب: العراق لن يكون بعيدا عن" حريق سوريا".. سنجار اولى الاهداف

2024-12-05 12:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، بان العراق لن يكون بعيدا عما اسماه بالحريق في سوريا.

وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء كانت مهمة من اجل الوقوف على الاستعدادات الحكومية لمواجهة تبعات ما يحدث في سوريا، في ظل رصد اكثر من 10 تنظيمات متطرفة تشارك في محاولة السيطرة على المدن والقرى والقصبات".

وأضاف أن "حماية الحدود العراقية ابتداء من قاطع ربيعة وصولا الى الرطبة، أولوية وطنية بالغة الأهمية، من اجل منع اي محاولة مساس بها" مؤكدا بان "كل الاجندة الموضوعة للمنطقة هي اشعال حريق كبير اول فصوله في سوريا، والعراق مشمول به لان هناك من لا يريد الاستقرار وخلق مناخ من التوتر الدائم".

وأشار الى أن "ما يحدث في سوريا هو توحد مصالح دولية وإقليمية، دفعت الى يقظة كل التنظيمات المسلحة بوقت واحد، مع وفرة في السلاح الذي جاء من مخازن دول وعواصم لتحقيق اهداف معروفة"، مؤكدا بان "سنجار قد تستهدف في ظل اتهامات لأنقرة بوجود حزب العمال الكردستاني وقد تستغل هذه المسار بهذا الاتجاه".

وأنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاربعاء، استضافته في البرلمان وغادر قاعة الجلسة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن السوداني غادر قاعة جلسة مجلس النواب بعد أن أنهى استضافته.

وأضاف، أن السوداني استعرض في الجلسة ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.

ووصل السوداني، أمس الأربعاء، إلى قاعة مجلس النواب، برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.