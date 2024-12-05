وزارات أربيل وبغداد تناقش الضمان الاجتماعي في ورشة عمل مشتركة

2024-12-05 12:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ورشة عمل حول السجلالموحد والرقمنة من الجانب الحكومي.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن الورشة أشرف عليها برنامج الأغذية العالمي التابع للأممالمتحدة بالمشاركة مع عدد وزارات في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقالوكيل وزارة التخطيط الاتحادية ماهر جوهان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا البرنامجفي غاية الأهمية إذ يوفر منصة معلوماتية متقدمة وهناك أربع منظمات دولية مشتركة بهإضافة إلى عدد من الوزارات الحكومية والذي يوفر حيزاً كبيراً لصحاب القرار لتحليلكل المعلومات عن الناس الذين هم بحاجة للضمان الاجتماعي".

منجانبه، أوضح وكيل وزارة التخطيط الكوردستانية سيروان محمد، لوكالة شفق نيوز، أن"هذه الورشة تأتي كجزء من برنامج سجل إصلاح الحماية الاجتماعية والممول منالاتحاد الأوروبي وهذا المشروع يستمر لغاية العام 2027 والغرض منه إيصال الحمايةالاجتماعية بأوجهها المتعددة إلى المواطنين الذين يشملهم الضمان الاجتماعي".