في كربلاء.. تفكيك شبكة مخدرات دولية والإطاحة بأعضائها

2024-12-05 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء/ عراق اوبزيرفر أعلنت مديرية شؤون مخدرات كربلاء، اليوم الخميس، القبض على شبكة دولية خاصة بتجارة المخدرات بالجرم المشهود في المحافظة. وقالت المديرية في بيان، إنه” وفقا لمعلومات استخبارية وردت حول وجود شبكة دولية تقوم بمحاولة المتاجرة بالمخدرات في محافظة كربلاء المقدسة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات كربلاء المقدسة برئاسة مديرها من السيطرة على حركة رئيس …

