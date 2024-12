حملة امنية في بغداد.. اعتقال 14 متهما وضبط اسلحة ومخدرات

2024-12-05 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 14 متهماً وضبط أسلحة ومخدرات في العاصمة. وذكرت القيادة في بيان، أن “مفارزها المشتركة ألقت القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسحر والشعوذة واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة الغير مرخصة”. وأضافت أنها ضبطت “(6) مسدسات و (2) بنادق، بالإضافة إلى …

