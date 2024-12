2024-12-05 12:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق القروض المدعومة للفلاحين، مشيرة الى المضي بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل تلك القروض. وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد الرضا الخزاعي،: إن “الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير وكذلك باقي المحاصيل الزراعية تسير حسب ما مخطط لها”، مبينا أن “المساحات المخصصة …

