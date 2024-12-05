مليونير بسحبه الثالث يدخل الفرح إلى بيوت مئات العراقيين

2024-12-05 12:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

يواصل برنامج مليونير، السحب الأسبوعي ذو الجوائز الأكثر انتظاماً، تغيير حياة المشاركين من خلال عرضه الثالث الذي أقيم يوم السبت 30 نوفمبر 2024. وكان البرنامج بحلقته الثالثة قد شهد فوز 713 مشاركًا بجوائز نقدية في السحب الكبير وسحب القرعة، بما في ذلك فوز اثنين بجائزة القرعة المضمونة بقيمة 1,000,000 دينار عراقي لكل منهما.

يُقدّم البرنامج كلّ من الفنان أثير كشكول والإعلامية شاهي حمو، ويُبث مباشرة على قناة الرابعة الفضائية، والموقع الالكتروني (www.millionaire.iq) وصفحات "مليونير" على فايسبوك ويوتيوب، ليقدم لحظات مليئة بالإثارة والفرح كل أسبوع.

نادية وحسن من بغداد يفوزان بـ 1,000,000 دينار عراقي لكل منهما من جوائز سحب القرعة المضمونة

تعمل نادية كمترجمة للغة الفرنسية ومن هواة تعلم اللغات بشكل مستمر , وقد دهشت عندما شاهدت مبلغ مليون دينار في رصيدها على منصة مليونير ، نادية كانت قد ربحت في الاسبوع الفائت بجوائز بسيطة ، ما شجعها لتكرار التجربة فقامت بشراء اربعة قناني من مياه "مليوينر" للدخول مجانا في السحب الذي أقيم ليلة السبت ٣٠ نوفمبر, علقت سعيدة الحظ قائلة : انه فعلا شعور غريب ان تربح هدية كمكافأة تنالها بشكل سريع ومضمون عوضا عن مكافئات تحصل عليها خلال اشهر او اكثر , البعض من أصدقائي لم يتحمسوا في البداية لفكرة السحوبات لكن من خلال فوزي تأكد لهم ان الامر حقيقي فتحفز عدد منهم وشاركوا فعلا .

اضافت نادية بأن لديها طموح بالفوز بجائزة 20 مليون دينار وأنها ستحاول المشاركة من جديد .

أما حسن , من مواليد 1994 ويعمل في التجارة العامة , كان قد شاهد الحلقة على قناة "مليوينر" على يوتيوب عندما رأى رقم بطاقته على الشاشة , ليكتشف حينها انه فاز بمبلغ مليون دينار في سحب القرعة , فرحة الاهل كبيرة يقول حسن . "شعور الفوز لاول مرة في حياتي رائع" , بعد فوزه اخذ يروج لمليونير بين اصدقاءه الذين سريعا ما تفاعلوا مع الفكرة وتحمسوا للاشتراك . وتعليقا على الية المشاركة في السحوبات, وصفها حسن بالسلسة ذات الخطوات البسيطة . وعند سؤاله بماذا سيتصرف بالجائزة اجاب بأنها ستكون من نصيب العائلة . " أشجع الجميع على الاشتراك , لأن الفوز حقيقي " , ختم حسن .

احمد شارك بكثرة ليفوز بـجوائز مجموعها 454,000 دينار عراقي

احمد، البالغ من العمر 42 سنة والأب لطفلين, كان يتوقع الفوز لانه اشترك بشكل متكرر من اجل زيادة فرص الربح , فاز احمد بجائزة 200,000 دينار عراقي عندما تطابقت 3 من الارقام التي اختارها مع الارقام الارقام التي اختارتها ماكينة السحب . هذا بالأضافة الى جوائز اخرى وصل مجموعها ل 454,000 دينار عراقي , عبر احمد عن فرحته الكبيرة, واضاف انه لن يتوقف عن تجربة الاشتراك في الحلقات المقبلة للحصول على جوائز اكبر .

حازم من البصرة يفوز بـ 100,000 دينار عراقي

حازم, الذي يعمل كتقني كاميرات مراقبة, سمع عن "مليوينر" من خلال اعلانات اليوتيوب , يذكر حازم انه شارك بمسابقات كثيرة سابقا ولكن لم يحالفه الحظ اما عند اشتراكه بمليونير , فقد كانت جائزة ال 100,000 من نصيبه .

أكد حازم ان ما ربحه سيساعده على الاشتراك مجددا وقال : " اعجبتني فكرة المشاركة من خلال شراء قنينة مياه . يعطيك هذا شعورا بأنك حصلت على شيء واصبح ملكك , لو كانت المسابقة قائمة على دفع مبلغ من اجل الاشتراك فهذا لن يعطيك الحافز نفسه " .

وصف حازم المسابقة بالنزيهة وأكد أن ما عزز ثقته بالبرنامج انه من تقديم شخصيات معروفة تدخل في شاريع رصينة ومرموقة فقط.

طريقة المشاركة في "مليونير":

يمكن للمشاركين الدخول في سحوبات "مليونير" بمجرد إنشاء حساب على www.millionaire.iq وشراء قنينة مياه أو أكثر بقيمة 3,000 دينار لكل منها، يدخلون بموحبها السحب مجاناً بعد أن يختاروا 4 أرقام من أصل 40 رقماً، مستخدمين وسائل الدفع المتاحة على الموقع. وبالنسبة للمشاركين الذين يفضلون المعاملات النقدية، بمقدورهم الاشتراك من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية في العراق، كما هو مفصل على الموقع.

تمنح كل قنينة مياه للمشاركين فرصة واحدة للدخول في السحب الكبير للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 مليون دينار، أو الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار، أو الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار، أو الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار، بالإضافة إلى الدخول مباشرة في سحب القرعة للحصول على فرص للفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منها بالإضافة لجوائز قيمة أخرى.

المشاركة في مليونير متاحة كافة أيام الأسبوع، وتغلق الساعة 7.15مساء السبت، قبل البث المباشر للسحوبات ب 15 دقيقة، لتعود وتفتح بعد العرض لسحوبات الأسبوع القادم.

تتمم إدارة سحوبات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" عراقية المنشأ ومتعددة الأنشطة التجارية، بالتعاون مع "إي وينجز" والتي كانت قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات وإدارة عملياته متوجة خلال ثلاثة أعوام 66 مليونيراً وأكثر من 2 مليون فائز حصلوا على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار أميركي.

للمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة والجوائز وأحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.millionaire.iq . وللبقاء على تواصل والاطلاع على كل ما هو جديد تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على:

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نبذة عن "مليونير"

"مليونير" هو سحب ترويجي أسبوعي يقدم فرصاً واعدة لتغيير حياة العراقيين للأفضل وإثراء المجتمع كل ليلة سبت عند الساعة 7.30مساءً، يبث مباشرة على الهواء على قناة الرابعة الفضائية، و الموقع الالكتروني وصفحات "مليونير" على فايسبوك ويوتيوب.

يتكون "مليونير" من سحبين متتاليين، وهما السحب الكبير للحصول على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 مليون دينار بالإضافة إلى جوائز أخرى وسحب القرعة الذي يتيح فرص الفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منهما. تتم المشاركة في سحوبات "مليونير" من خلال شراء قنينة مياه بقيمة 3,000 دينار عراقي عبر موقع "مليونير" www.millionaire.iq . تتم إدارة العمليات التشغيلية لسحوبات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" بالتعاون مع شركة "إي وينجز" والتي كانت قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة عملياته.تواصلوا مع فريق خدمة العملاء على الرقم 80040000 وتفاعلوا معنا علي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا: Facebook (Millionaire.IQ); Youtube (MillionaireIraq); Instagram (Millionaire.iq); Tiktok (millionaire.iraq); Snapchat (millionaire.iq)

وباهض الخير هي شركة عراقية مقرها بغداد، تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتقديم حلول مبتكرة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تنظيم وإدارة المسابقات والسحوبات الترويجية. تلتزم باهض الخير بأعلى معايير القطاع، وتحظى بدعم من فريق من الخبراء الدوليين، والتكنولوجيا الحديثة، وشبكة قوية من الشركاء الموثوق بهم، وذلك بفضل تعاونها مع شركة EWINGS، وهي شركة مرموقة متخصصة في عمليات ادارة المسابقات والسحوبات الترويجية.

ويهدف هذا التعاون إلى تقديم سحوبات "مليونير" في العراق، وهي منصة إلكترونية مبتكرة توفر فرصاً مميزة كفيلة بتغيير حياة الناس للأفضل عن طريق ربح الملايين أسبوعياً. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة . www.bahidh.com.