الزراعة تعلن قرب إطلاق القروض المدعومة للفلاحين

2024-12-05 12:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق القروض المدعومة للفلاحين، مشيرة الى المضي بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل تلك القروض.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد عبد الرضا الخزاعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الزراعية الشتوية الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير وكذلك باقي المحاصيل الزراعية تسير حسب ما مخطط لها"، مبينا أن "المساحات المخصصة لزراعة محصول الحنطة كانت تقدر بحوالي 4 ملايين و800 ألف دونم ،منها مليون و660 ألف دونم أراضٍ سيحية و3 ملايين و140 ألف دونم أراضٍ صحراوية".

وأضاف أن "الخطة تتضمن مليون دونم لأراضٍ خاصة بالبساتين و200 ألف دونم خاصة لزراعة محصول الشعير".

وتابع أن "هناك قروضاً مدعومة للفلاحين عن طريق المصرف الزراعي والبنك المركزي"، لافتا الى أن "قروض المصرف الزراعي التي من ضمن تخصيصات وزارة الزراعة لم تطلق إلى الآن".

وأكد أن "الوزارة ماضية بالتنسيق مع المصرف ووزارة المالية من أجل التخصيصات المالية الخاصة بهذه القروض لتنطلق قريباً وبشروط وضمانات خاصة لضمان استفادة الفلاح والمربي والمزارع من هذه القروض"، لافتا الى أن "وزارة الزراعة تسعى عن طريق هذه القروض لضمان استفادة الفلاحين وتخصيصها لتوسيع المشاريع الموجودة لخدمة الأرض والواقع الزراعي، حيث كانت هناك تجربة سابقة وحينها لم يستفد منها أغلب الفلاحين، ولم تخصص الأموال التي اقترضوها لأجل تحسين واقعهم الزراعي بالنسبة للفلاح والمزارع والمربي وبالتالي عانوا في طريقة تسديد هذه القروض والتي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل".