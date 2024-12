2024-12-05 12:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: افتتحت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ذي قار، اليوم، أول موقع للتسجيل المركزي في مدينة الناصرية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية للمواطنين. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، قال مدير الأحوال المدنية في ذي قار، العميد فراس فارس الحمداني، إن...

The post بالصور: أحوال ذي قار تفتتح موقعاً للتسجيل المركزي في الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.