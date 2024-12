2024-12-05 12:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مراسل تلفزيون الناصرية أن رئيس محكمة استئناف ذي قار، القاضي علي العتابي، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي، خلال زيارته لمحافظة ذي قار اليوم الخميس. انتهى.

