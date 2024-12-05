وزارة الشباب توجه بزيادة وتيرة العمل في مشروع ملعب ديالى الأولمبي

2024-12-05 13:25:07 - المصدر: واع

بغداد – واعتواصل الجهات المنفذة لملعب ديالى الأولمبي أعمالها بوتيرة متصاعدة بإشراف مباشر من قبل وزارة الشباب والرياضة.وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس أن" المدير العام للدائرة الهندسية، عبد الخالق خضر الخفاجي اطلع على سير الأعمال في مشروع ملعب ديالى الأولمبي خلال الزيارة التي قام بها إلى الموقع، وتفقد بصورة ميدانية مجريات سير العمل الذي تنفذه شركات البيون الروسية، وراية العلمين، والبعد الأقصى للمقاولات".وأضاف أن" الخفاجي وجه بضرورة زيادة وتيرة العمل وبما يتماشى مع برنامج تقدم العمل وحجم المشروع".