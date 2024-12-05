بشار رسن يعلق على الخسارة أمام التعاون في دوري أبطال آسيا

2024-12-05 13:25:07 - المصدر: واع

بغداد – واع – عبد الرحمن حميدأعرب لاعب فريق القوة الجوية، بشار رسن، عن أسفه من النتيجة المخيبة للآمال أمام التعاون السعودي والتي انتهت بخسارة الصقور بهدف من دون مقابل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.وقال رسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق حاول تقديم مباراة جيدة، إلا أن الحظ لم يقف إلى جانبهم"، مضيفاً: "ربما خسرنا نقاطاً مهمة في المواجهة السابقة أمام الخالدية، كانت ستساعدنا على التأهل".وأشاد رسن بقوة نسخة دوري أبطال آسيا مقارنةً بكأس الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لإسعاد الجماهير، داعياً زملاءه والجماهير إلى تجاوز هذه النتيجة والتركيز على مباريات الدوري العراقي المقبلة".وعن انتقاله الى نادي باختاكور الأوزبكي، أكد بشار رسن أن" الاحتراف هو طموح كل لاعب، مشيراً إلى أنه قدم كل ما لديه لفريق القوة الجوية رغم الظروف، متمنياً لو أن الإعلان عن صفقة انتقاله قد تأجل إلى ما بعد المباراة لتجنب أي تأثير سلبي".ووجّه رسن رسالة لزملائه في الفريق، داعياً إياهم إلى تحمل المسؤولية والاستمرار بذات الروح والعقلية في الدوري، وقال: "جمهور القوة الجوية دائماً مع الفريق، ولا بد من العمل معاً لتصحيح الأخطاء والعودة إلى المسار الصحيح".