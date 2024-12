ريال مدريد يشكك في قرارات حكم بيلباو

2024-12-05 13:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر شكك التلفزيون الرسمي لنادي ريال مدريد في الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، الذي أدار مواجهة الفريق، مساء الأربعاء، ضد أتلتيك بلباو. وخسر ريال مدريد بهدفين مقابل هدف أمام أتلتيك بلباو، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2024/2025. وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً في …

