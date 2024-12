الحشد الشعبي: تكرار سيناريو 2014 أمر مستحيل وسنحمي السيادة العراقية

2024-12-05 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداداستبعدت هيئة الحشد الشعبيِّ اليوم الخميس، تكرار سيناريو (2014) بفضل التحصينات والإجراءات المتخذة من قبل جميع القوّات الأمنيَّة. وقال المتحدِّث باسم الهيئة مؤيّد الساعدي بحسب الصحيفة الرسمية، إن "جميع الإجراءات التي تُتبع من قبل هيئة الحشد الشعبيِّ هي ضمن توجيهات القائد العامّ للقوّات المسلحة، بضرورة تحصين الحدود العراقيَّة السوريَّة لمنع تكرار أيِّ سيناريو مشابهٍ لما […]

