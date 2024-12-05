السليمانية.. إصابة 5 طلاب بشجار عنيف في إحدى الجامعات

2024-12-05 13:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهدت الجامعة التقنية في السليمانية، يوم الخميس، شجاراً عنيفاً بينالطلاب ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم، دون معرفة الأسباب.

وقالتمصادر من داخل الجامعة لوكالة شفق نيوز، إن "الشجار كان شديداً لدرجة أن حراسالجامعة لم يتمكنوا من السيطرة على الوضع وتحولت المواجهة إلى اشتباك باستخدامالعصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضافتالمصادر "تم استدعاء الشرطة لفك الاشتباك وتمكنت من احتواء الوضع ونقلالمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة إلى أن "أحد الجرحى في حالةخطرة ويخضع حالياً للمراقبة الطبية المكثفة".

وأكدتمصادر أخرى أن "الخلاف بدأ داخل الحرم الجامعي قبل أن يتصاعد إلى مواجهةعنيفة، مما أثار قلقاً كبيراً بين الطلاب والكوادر التعليمية".

وتسلطهذه الحادثة الضوء على أهمية تعزيز التدابير الأمنية في الجامعات، إلى جانب تقديمبرامج توعوية لتعزيز ثقافة الحوار وتجنب النزاعات التي قد تؤدي إلىمثل هذه الحوادث.