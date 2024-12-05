السامرائي يدعو إلى إيلاء أولوية للمحافظات المحررة وإكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي

2024-12-05 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، الحكومة إلى إيلاء أولوية للمحافظات المحررة وإكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي.

واكد السامرائي خلال مداخلته في الجلسة التي خصصها مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بحسب بيان للتحالف تلقته "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، (5 كانون الأول 2024)، على "أهمية متابعة القضايا الأمنية في العراق والمنطقة"، مشيدًا "بجهود الحكومة وإجراءاتها الداعمة للقضية الفلسطينية ولبنان وجميع القضايا التي تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".

وشدد على "ضرورة إعطاء أولوية للمحافظات التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش، واهمية استقرار هذه المناطق ضرورة وطنية لمنع تكرار التجارب المأساوية"، مؤكدا على "أهمية إكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق السياسي لضمان استقرار هذه المناطق".

وأشار السامرائي إلى "أهمية قراءة نص تعديل قانون الموازنة المدرج على جدول الأعمال"، مشددًا على "ضرورة معالجة أي ملاحظات قبل التصويت لتجنب أي تأثيرات على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالعقوبات الدولية بملف النفط".

وفي ختام مداخلته، دعا السامرائي إلى |الإسراع في إنجاز الملفات المرتبطة بالانتخابات والمفوضية"، مؤكداً "دور مجلس النواب في دعم الحكومة بجميع القضايا الوطنية وضمان حقوق الشعب العراقي".