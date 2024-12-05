منتسب أمني يتسبب بمصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في ديالى

2024-12-05 14:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سيرتسبب به منتسب أمني وحاول الهرب.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً أمنياً كان يقود سيارة عسكرية صدم سيارةمدنية تقل ستة أشخاص من عائلة واحدة ما تسبب بمصرع أحدهم وإصابة خمسة آخرين".

وأضافأن "المنتسب هرب من مكان الحادث إلا أن الشرطة طاردته وتمكنت من إيقافه علىطريق بعقوبة - المقدادية شمال شرقي ديالى وإيداعه التوقيف"،مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفىلتلقي العلاج".