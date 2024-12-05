في 2024.. الكوارث الطبيعية تسبب خسائر تجاوزت 310 مليارات دولار

2024-12-05 15:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت شركة "سويس ري" السويسرية العملاقة لإعادة التأمين، يومالخميس، أن الكوارث الطبيعية تسببت بخسائر اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولارفي كل أنحاء العالم هذا العام، بزيادة 6% عن العام 2023.

وذكرتالشركة أن الأضرار التي تغطيها شركات التأمين ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي إلى135 مليار دولار، خصوصاً مع الإعصارين المدمرين "هيلين"و"ميلتون" اللذين ضربا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاعالتكاليف.

وبالتالي،تكون التكاليف المترتبة على شركات التأمين تجاوزت عتبة 100 مليار دولار"للسنة الخامسة على التوالي" وفق ما قال بالز غروليموند، رئيس قسم تغطيةالكوارث في الشركة السويسرية.

وأضاففي بيان أن هذه الزيادة في التكاليف تعزى جزئيا إلى تركز الأصول التي يؤمن عليهافي المناطق الحضرية وزيادة تكاليف إعادة الإعمار لكن "تغير المناخ يؤدي أيضاًدوراً متزايداً".

وأشارت"سويس ري"، وهي شركة تأمين لشركات التأمين، خصوصاً إلى تزايد التكاليفالمترتبة على الفيضانات، مع بلوغ خسائر التأمين منذ مطلع العام نحو 13 ملياردولار.

ومعإضافة إلى ما تسميه شركات التأمين الكوارث الناجمة عن النشاط البشري، مثل الحوادثالصناعية، يتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية في العام 2024 إلى 320 مليار دولار.