بارزاني والسفير التركي يبحثان توطيد العلاقات الثنائية

2024-12-05 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير التركي لدى العراق أنيل بوراإينان، يوم الخميس، توطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وذكربيان لمقر إقامة بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مصيف صلاحالدين بأربيل، السفير التركي إينان، وناقشا العملية السياسية في إقليم كوردستانوخطوات ما بعد الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

كماتم تسليط الضوء على العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحاديةالعراقية.

وجرىالتطرق خلال اللقاء إلى العلاقات بين الجانبين، والتأكيد على تعزيز التنسيق وتوطيدأواصر العلاقات الثنائية.

وشكّلتآخر المستجدات والتغيرات في المنطقة محوراً آخر للقاء.