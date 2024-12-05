نيجيرفان بارزاني يؤكد على توسيع العلاقات مع إيطاليا

2024-12-05 15:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، القنصل العام الإيطالي في الإقليم ميشيل كاميروتا، بمناسبة انتهاء مهامه.

وخلال اللقاء، أعرب بارزاني عن شكره وتقديره لجهود القنصل الإيطالي في تعزيز وتوسيع العلاقات مع إقليم كوردستان، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه، عبر القنصل الإيطالي عن شكره لنيجيرفان بارزاني وللجهات المعنية في إقليم كوردستان على دعمهم المستمر، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين إيطاليا وإقليم كوردستان.