2024-12-05 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادقام محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، بزيارة إلى معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الخامسة، اليوم الخميس، الذي يقام حاليًا في العاصمة بغداد. وشهدت الزيارة جولة في أجنحة المعرض، حيث اطلع المحافظ على مجموعة واسعة من الإصدارات الأدبية والثقافية التي تعرضها دور النشر المحلية والعربية والدولية. يذكر أن معرض العراق الدولي للكتاب يعد واحدًا من […]

The post معرض العراق الدولي للكتاب يستقطب الشخصيات الثقافية والرسمية appeared first on جريدة المدى.