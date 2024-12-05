2024-12-05 15:45:09 - المصدر: ايشان

أطلقت لجنة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في السليمانية، اليوم الخميس، دعوة عامة للمشاركة في تظاهرات شعبية مطلع الأسبوع المقبل، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم للشهرين الماضيين. ودعا عضو اللجنة زانا غريب، في مؤتمر صحفي، جميع المعلمين والموظفين في السليمانية إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرات المقررة يوم السبت المقبل. وقال غريب “لم نتسلم رواتبنا لشهري […]

ظهرت المقالة غضبٌ في السليمانية.. احتجاجات على تأخر صرف الرواتب أولاً على ايشان.



