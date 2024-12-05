2024-12-05 15:45:09 - المصدر: ايشان

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن “مخطط ممنهج” لنشر المخدرات في مدارس البلاد، مشددا على ضرورة العمل المجتمعي والتطوعي لمواجهته. وقال السوداني، في كلمة خلال احتفالية اليوم العالمي للعمل التطوعي، التي أقيمت في العاصمة بغداد، وشهدت تكريم الفائزين بجائزة العطاء الوطنية، إن “العراق من أوائل بلدان العالم بالعمل التطوعي”. وأضاف أن […]

ظهرت المقالة السوداني يكشف عن عمل “ممنهج” لنشر المخدرات في المدارس أولاً على ايشان.



